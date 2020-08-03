Maske takmayan 102 kişiye ceza kesildi 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı yaptığı denetimlere devam ediyor. Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, maske takmayan 102 kişiye, sosyal mesafeye uymayan 30 kişiye, karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verdi. Bir iş yerine de sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için ceza kesti. Denetimde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekipleri, devriye görevi sırasında anonslar yaparak vatandaşları maske takmaları ile sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.