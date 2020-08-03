Maske takmayan 102 kişiye ceza kesildi 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı yaptığı denetimlere devam ediyor. Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, maske takmayan 102 kişiye, sosyal mesafeye uymayan 30 kişiye, karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verdi. Bir iş yerine de sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için ceza kesti. Denetimde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 35 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri, devriye görevi sırasında anonslar yaparak vatandaşları maske takmaları ile sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.