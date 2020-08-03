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03 Ağu 2020 - 17:47- Asayiş G: 03 Ağu 2020 - 17:53

Kanser hastasıydı, intihar etti!

İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde akciğer kanseri olan 80 yaşındaki Mehmet Tarhan, evinde tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Gözde Sokak adresinde ikamet eden emekli okul hademesi Mehmet Tarhan (80) evde tüfekle ile intihar ederek yaşamına son verdi. Odadan gelen silah sesi üzerine içeri giren eşi kendisini kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tarhan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Tarhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Tarhan'ın yaklaşık 2 senedir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü ve acılarına dayanamayarak intihar ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

03 Ağu 2020 - 17:47 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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