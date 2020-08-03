Bakan Koca’dan endişelendiren açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.
Tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde 995 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 233 bin 851’e yükseldi. Bugün 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 747 oldu.
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 217 BİN 497’YE ÇIKTI
Açıklanan verilerde bugün 41 bin 301 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 927 bin 217’ye ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 3 artarak 217 bin 497’ye yükseldiği açıklandı.
Corona virüsü nedeniyle tedavi gören hastalarda zatüre oranının yüzde 8.4, ağır hasta olanların sayısının ise 580 olduğu ifade edildi.
BAKAN KOCA: ENDİŞE DUYUYORUZ
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
* Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı.
* Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.