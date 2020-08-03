Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Ağu 2020 - 20:32- Gündem G: 03 Ağu 2020 - 20:37

Bakan Koca’dan endişelendiren açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı.

mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde 995 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 233 bin 851’e yükseldi. Bugün 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 747 oldu.

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 217 BİN 497’YE ÇIKTI

Açıklanan verilerde bugün 41 bin 301 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 927 bin 217’ye ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 3 artarak 217 bin 497’ye yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle tedavi gören hastalarda zatüre oranının yüzde 8.4, ağır hasta olanların sayısının ise 580 olduğu ifade edildi.

BAKAN KOCA: ENDİŞE DUYUYORUZ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı.

* Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.

03 Ağu 2020 - 20:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kocaeli'de denetimler devam ediyor mask
Kocaeli'de denetimler devam ediyor
Özel öğrenciler eğitime başlıyor mask
Özel öğrenciler eğitime başlıyor
Aygün’den baryum turu mask
Aygün’den baryum turu
Söğüt’ten güvenlik güçlerine bayram çikolatası mask
Söğüt’ten güvenlik güçlerine bayram çikolatası
Başiskele'de gönülden bayramlaşma mask
Başiskele'de gönülden bayramlaşma
YRP Kocaeli, teşkilatı ile bayramlaştı mask
YRP Kocaeli, teşkilatı ile bayramlaştı
Anket Size göre en güvenli ulaşım aracı hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi mask
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek mask
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü! mask
Kamyonet kasasında şoke eden görüntü!
Ormanlık alanda silahlı kavga mask
Ormanlık alanda silahlı kavga
Coronadan ölmeden önce uyarmıştı: Toplu etkinlikleri yapmayın mask
Coronadan ölmeden önce uyarmıştı: Toplu etkinlikleri yapmayın
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi! mask
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi!

GALERİ

Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor mask
Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu mask
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu
Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler mask
Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi mask
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu... mask
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu...
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi mask
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL