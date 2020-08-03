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03 Ağu 2020 - 21:48- Spor G: 03 Ağu 2020 - 21:50

Demiral, UEFA'da kendine yer buldu

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu, UEFA'ya gönderilen listede kendine yer buldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus ile Lyon, 7 Ağustos Cuma günü TSİ 22:00'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ilk maç Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu karşılaşmanın öncesinde İtalyan ekip, UEFA'ya gönderilen Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.Kadroda tek bir değişiklik yapan Juventus, bu hakkını Merih Demiral'dan yana kullandı.  Merih Demiral, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sami Khedira'nın yerine kendine yer buldu. İtalyan ekibin kadrosunda şu isimler yer alıyor: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon

03 Ağu 2020 - 21:48 - Spor

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