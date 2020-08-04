Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Ağu 2020 - 11:27- Ekonomi G: 04 Ağu 2020 - 11:34

Enflasyon yine çift hanede

Enflasyon Temmuz ayında yıllık yüzde 11,76 aylık yüzde 0,58 arttı. Enflasyon 9 aydır çift hanedeki seyrini sürdürüyor. Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 61,86 ile bir haftalık yurt içi turları olurken, en fazla düşüş de yüzde 37,78 ile taze fasulyede gerçekleşti.
mask

Tüketici Fiyat Endeksi  Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERİN FİYATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,44 ile ulaştırma, %2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %2,38 ile ev eşyası oldu.

Temmuz 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,88 artış gerçekleşti.

04 Ağu 2020 - 11:27 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Doritos, Deniz Berdan ve Ahbap Derneği’nden dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi mask
Doritos, Deniz Berdan ve Ahbap Derneği’nden dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi
63.1 milyonluk ‘gıda’ cezası mask
63.1 milyonluk ‘gıda’ cezası
Satılamayan hayvanları ESK alacak mask
Satılamayan hayvanları ESK alacak
TESK'ten yeni talep mask
TESK'ten yeni talep
Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu mask
Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu
Işık hızında interneti olan evlere talep arttı mask
Işık hızında interneti olan evlere talep arttı
Anket Size göre en güvenli ulaşım aracı hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burak Süleyman Süper Lig'e gitti mask
Burak Süleyman Süper Lig'e gitti
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi mask
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek mask
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek
Ormanlık alanda silahlı kavga mask
Ormanlık alanda silahlı kavga
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi! mask
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi!
Kanser hastasıydı, intihar etti! mask
Kanser hastasıydı, intihar etti!

GALERİ

Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor mask
Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu mask
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu
Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler mask
Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi mask
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu... mask
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu...
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi mask
Spor, iş ve siyaset dünyası bu nikahta bir araya geldi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL