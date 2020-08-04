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04 Ağu 2020 - 11:34- Gündem G: 04 Ağu 2020 - 11:36

Kurban Bayramı’nda 352 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, Kurban Bayramı haftasında da başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yaptı. Ekipler tatili de fırsat bilerek sahilleri dolduran vatandaşların sorun yaşamaması için tetikte bekledi. 11 merkezde 101 personelin görev yaptığı sahillerden bu hafta 352 vatandaşımız son anda boğulmaktan kurtarıldı

KURBAN BAYRAMI GÖREVDEYDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Önemli bir hizmeti yerine getiren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi geçtiğimiz hafta 188 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtarmıştı. Ekipler hafta sonu da sahillerde görev yaptı.

352 VATANDAŞ KURTARILDI

Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 111, Kumcağızda 128, Kerpede 29, Sarısuda 25, Seyrekte 3, Bağırganlıda 31, Karamürsel’de 17, Bayramoğlunda 4, Darıca sahilinde 4 kişi olmak üzere toplamda 352 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 83 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1146 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

7 GÜN GÖREVDELER

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.

04 Ağu 2020 - 11:34 - Gündem

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