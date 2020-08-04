Ayasofya Camii’nde açılış sonrası hatıra fotoğrafı çektiren AKP milletvekillerinden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Akay sosyal medya hesabı üzerinden, “Değerli hemşerilerim, Düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi. Dualarınız esirgemeyiniz” yazılı bir paylaşım yaptı.

Akay tarafından paylaşılan fotoğraflarda Akay’ın hem maske kullanımı hem de sosyal mesafeye uymadığı görülürken paylaşılan fotoğraflarda AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in olması da dikkat çekti. Şeker’in sağlık durumu hakkında açıklama bekleniyor.