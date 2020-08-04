Küçük Enes hayata tutunamadı

Nuran-Seyfettin Batur çiftinin çocuğu olan ve doğuştan rahatsızlığı bulunan 5 yaşındaki Enes Batur, sabah saatlerinde ikamet ettiği evinde vefat etti. Doğduğu günden bu yana tedavi gören küçük çocuk, bugün saat 11,30'da Körfez Asri Mezarlığı’ndan alınarak aynı mezarlıkta toprağa verildi.