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04 Ağu 2020 - 12:32- Asayiş G: 04 Ağu 2020 - 13:00

Küçük Enes hayata tutunamadı

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden Batur ailesinin 5 yaşındaki çocukları Enes Batur vefat etti
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Nuran-Seyfettin Batur çiftinin çocuğu olan ve doğuştan rahatsızlığı bulunan 5 yaşındaki Enes Batur, sabah saatlerinde ikamet ettiği evinde vefat etti. Doğduğu günden bu yana tedavi gören küçük çocuk, bugün saat 11,30'da Körfez Asri Mezarlığı’ndan alınarak aynı mezarlıkta toprağa verildi.

04 Ağu 2020 - 12:32 - Asayiş

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