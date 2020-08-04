Cinbir: Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin emrindeyiz

İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nun organizesiyle Kurban Bayramı nedeniyle 46 şehit ailesi ve 204 gazi evlerinde ziyaret edilerek bayramları kutlandı. Konuyla ilgili İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri değerli şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin güzellikler ve hayırlarla buluşmasına,birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olması temennisiyle Kurban Bayramı’nı kutluyor; bu vesileyle saygıdeğer şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, sıkıntılarını ortadan kaldırmak için; İzmit’teki kurum ve kuruluşlarımız ve İzmitlilerle her zaman yanlarında ve emirlerinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.