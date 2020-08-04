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04 Ağu 2020 - 12:39- Gündem G: 04 Ağu 2020 - 12:40

Başiskele bayramda doldu taştı

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu, samimi, sıcakkanlı insanları ve birçok metropol kente yakın konumuyla Marmara Bölgesi’nin merkezinde bulunan Başiskele, Kurban Bayramı’nda insanlarla doldu taştı.
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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de söz verdiği Mavi Yeşil Başiskele’de doğa ve turizm projeleriyle kenti cazibe merkezi haline getiriyor. Hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı boyunca mevsim normallerinin üzerinde olması dolayısıyla vatandaşlar, nefes almak ve dinlenmek için tatillerini Başiskele’de geçirdiler. Çevre illerden ve ilçelerden Başiskele’ye akın eden vatandaşlar, mesire alanlarını ve yeşil alanları doldurdular. Bayramın ilk gününden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan vatandaşlar Yuvacık Barajı Bölgesi’nin eşsiz doğal güzelliklerinde ailece piknik yaparak gönüllerince eğlendiler. Doğa ile iç içe bir ortamda trekking (yürüyüş), zipline gibi sporları da yapma imkanı bulan vatandaşlar, keyifli ve unutulmaz anlar yaşadılar.

04 Ağu 2020 - 12:39 - Gündem

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