Kartepe Bahçekent'in iskan sorunu çözülüyor

15 Aralık 2005 yılında yapı ruhsatı alınarak inşaatına başlanan Ataevler Mahallesi sınırları içerisinde S.S.Bahçekent Konut Yapı Kooperatifi’nde 2009 yılından bu zaman kadar devam iskan sorunu Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile çözülüyor.

İSKAN SORUNU SON AŞAMAYA GELDİ

S.S.Bahçekent Konut Yapı Kooperatifi bünyesinde bulunan 534 bağımsız bölüm (daire) yapımı bitmesine rağmen yasal mevzuat ve yüksek gerilim hattı ittifaklarından kaynaklanan sorunlardan dolayı bugüne kadar Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) alamamıştı. Belediye Başkanı Kocaman’ın talimatı ile Yapı Kontrol, İmar ve Şehircilik ile Plan ve Proje Müdürlükleri’nin çalışmaları neticesinde iskan sorunu son aşamaya geldi.

BİR AY ASKIDA KALACAK

Kartepe Belediyesi ekipleri S.S.Bahçekent Konut Yapı Kooperatifi’nde 534 daireyi kapsayan alanda nazım ve imar planı tadilatları yapılarak, ilgili uygulama imar planı gereği olarak TEİAŞ ittifak hakkı bedelleri ödenerek 3194 sayılı imar kanununun 18’nci maddesine istinaden imar uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu İmar Uygulaması Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenince onaylanarak 29 Temmuz – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Bölgede imar uygulamanın tamamlanması akabinde söz konusu yapı sahipleri yapı kullanım izin belgelerini (iskan) alabilecekler.