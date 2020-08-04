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04 Ağu 2020 - 23:00- Gündem G: 04 Ağu 2020 - 17:32

Kocaeli'de 269 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 269 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 269 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya TIKLAYIN...
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04 Ağu 2020 - 23:00 - Gündem

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