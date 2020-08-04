5.7'lik şiddetli deprem!

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 12:37'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 5.2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak verdi. Last Earthquake adlı deprem uygulaması, depremin Adıyaman Sincik’te yaşandığını duyurmuştu.