Cevdet Olgun vefat etti

İzmit Kadıköy Mahallesi eski sakinlerinden Sakarya Hendek ilçesinde ikamet eden ve Körfez Sanayi Sitesi eski esnaflarından ve eski Kooperatif başkanlarından Cevdet Olgun(78) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cevdet Olgun’un cenazesi Sakarya Hendek ilçesinde toprağa verildi.