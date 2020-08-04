Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Ağu 2020 - 16:11- Gündem G: 04 Ağu 2020 - 16:13

SEDAŞ, yeni organizasyon modeline geçişi tamamladı

SEDAŞ’ın yeniden yapılanma projesi “Transformers” tamamlandı ve 4 Ağustos itibarıyla devreye alındı. Yeni organizasyon yapılanması ile bazı çalışma lokasyonlarında da değişiklikler yapıldı. 
mask

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yeniden yapılanma çalışmalarını tamamladı. Şirket, 4 Ağustos günü itibarıyla yeni yapısı ile hizmet vermeye başladı. Bölgelerin yüz ölçümü, hat uzunluğu, coğrafi yapısı, ihtiyaçları, tüketim değerleri gibi kritik parametrelerinin değerlendirildiği çalışmanın ardından bazı lokasyonlarda da değişiklikler yapıldı.

Yeni organizasyonel yapılanma ile daha esnek ve çevik bir yapı geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze olmak üzere, 5 ayrı bölge müdürlükleri ve bu müdürlüklere bağlı toplam 21 noktada operasyon yöneticilikleri oluşturuldu. Bölge müdürleri ve operasyon yöneticileri, ilgili il ve ilçede SEDAŞ’ın faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişiler olarak görev yapacak. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla devreye alınan yeni organizasyonel yapılanma, tüketici taleplerinin daha kısa sürede çözümlenmesi konusunda ciddi bir katma değer sağlayacak.

Bölgelerde adres değişikliği yapılan müşteri hizmet merkezleri ve yeni adres bilgileri ise şu şekilde:

KAYNARCA
Orta Mah. Kadir Koç Cad. 24. Sokak No:1 Kaynarca /SAKARYA
ADAPAZARI(KARAMAN)
Karaman Mah. M. Cahit Kıraç Cad. No:16 Adapazarı/SAKARYA
AKÇAKOCA
Ayazlı Mah. Ereğli Cad. No:14-1 Akçakoca/DÜZCE
DARICA
Osmangazi Mah.Sanayi Cad. Safran Sok No:11 Darıca/KOCAELİ
KÖRFEZ
Yeniyalı Mah.Hızır Reis Cad. No:114 Körfez/KOCAELİ
GÖLCÜK
Topçular Mah. 3089 sok. no:3 Gölcük/KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Kayacık Mah. 214. Cad  No: 44 Karamürsel/KOCAELİ
KANDIRA
Cumhuriyet Cad. No: 35. Kandıra/KOCAELİ

04 Ağu 2020 - 16:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kocaeli Eğitim Sen: Sözleşme geri çekilirse sonuçlardan sorumlu olursunuz mask
Kocaeli Eğitim Sen: Sözleşme geri çekilirse sonuçlardan sorumlu olursunuz
Cevdet Olgun vefat etti mask
Cevdet Olgun vefat etti
"Yazın bereketini iyi değerlendirelim" mask
"Yazın bereketini iyi değerlendirelim"
Dilovası protokolü bayramda buluştu mask
Dilovası protokolü bayramda buluştu
ADD Kandıra, üyeleriyle toplandı mask
ADD Kandıra, üyeleriyle toplandı
Gölcük protokolünden Gazi Özdemir’e bayram ziyareti mask
Gölcük protokolünden Gazi Özdemir’e bayram ziyareti
Anket Size göre en güvenli ulaşım aracı hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burak Süleyman Süper Lig'e gitti mask
Burak Süleyman Süper Lig'e gitti
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek mask
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi mask
Balıkçı Hamdi'nin oğlu yaşamını yitirdi
Ormanlık alanda silahlı kavga mask
Ormanlık alanda silahlı kavga
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi! mask
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi!
Kanser hastasıydı, intihar etti! mask
Kanser hastasıydı, intihar etti!

GALERİ

Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti mask
Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti
Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor mask
Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu mask
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu
Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler mask
Uyuşturucu sattığını iddia ederek sokak ortasında dövdüler
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi mask
Vadi Besicilik’ten online ve evlere servis kurbana yoğun ilgi
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu... mask
Elini sokan arıyı bıçakla uzaklaştırmak istedi! Hastanelik oldu...
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL