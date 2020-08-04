SEDAŞ, yeni organizasyon modeline geçişi tamamladı

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yeniden yapılanma çalışmalarını tamamladı. Şirket, 4 Ağustos günü itibarıyla yeni yapısı ile hizmet vermeye başladı. Bölgelerin yüz ölçümü, hat uzunluğu, coğrafi yapısı, ihtiyaçları, tüketim değerleri gibi kritik parametrelerinin değerlendirildiği çalışmanın ardından bazı lokasyonlarda da değişiklikler yapıldı.

Yeni organizasyonel yapılanma ile daha esnek ve çevik bir yapı geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze olmak üzere, 5 ayrı bölge müdürlükleri ve bu müdürlüklere bağlı toplam 21 noktada operasyon yöneticilikleri oluşturuldu. Bölge müdürleri ve operasyon yöneticileri, ilgili il ve ilçede SEDAŞ’ın faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişiler olarak görev yapacak. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla devreye alınan yeni organizasyonel yapılanma, tüketici taleplerinin daha kısa sürede çözümlenmesi konusunda ciddi bir katma değer sağlayacak.

Bölgelerde adres değişikliği yapılan müşteri hizmet merkezleri ve yeni adres bilgileri ise şu şekilde:

KAYNARCA

Orta Mah. Kadir Koç Cad. 24. Sokak No:1 Kaynarca /SAKARYA

ADAPAZARI(KARAMAN)

Karaman Mah. M. Cahit Kıraç Cad. No:16 Adapazarı/SAKARYA

AKÇAKOCA

Ayazlı Mah. Ereğli Cad. No:14-1 Akçakoca/DÜZCE

DARICA

Osmangazi Mah.Sanayi Cad. Safran Sok No:11 Darıca/KOCAELİ

KÖRFEZ

Yeniyalı Mah.Hızır Reis Cad. No:114 Körfez/KOCAELİ

GÖLCÜK

Topçular Mah. 3089 sok. no:3 Gölcük/KOCAELİ

KARAMÜRSEL

Kayacık Mah. 214. Cad No: 44 Karamürsel/KOCAELİ

KANDIRA

Cumhuriyet Cad. No: 35. Kandıra/KOCAELİ