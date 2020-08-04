SEDAŞ, yeni organizasyon modeline geçişi tamamladı

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yeniden yapılanma çalışmalarını tamamladı. Şirket, 4 Ağustos günü itibarıyla yeni yapısı ile hizmet vermeye başladı. Bölgelerin yüz ölçümü, hat uzunluğu, coğrafi yapısı, ihtiyaçları, tüketim değerleri gibi kritik parametrelerinin değerlendirildiği çalışmanın ardından bazı lokasyonlarda da değişiklikler yapıldı.
Yeni organizasyonel yapılanma ile daha esnek ve çevik bir yapı geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze olmak üzere, 5 ayrı bölge müdürlükleri ve bu müdürlüklere bağlı toplam 21 noktada operasyon yöneticilikleri oluşturuldu. Bölge müdürleri ve operasyon yöneticileri, ilgili il ve ilçede SEDAŞ’ın faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişiler olarak görev yapacak. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla devreye alınan yeni organizasyonel yapılanma, tüketici taleplerinin daha kısa sürede çözümlenmesi konusunda ciddi bir katma değer sağlayacak.
Bölgelerde adres değişikliği yapılan müşteri hizmet merkezleri ve yeni adres bilgileri ise şu şekilde:
KAYNARCA
Orta Mah. Kadir Koç Cad. 24. Sokak No:1 Kaynarca /SAKARYA
ADAPAZARI(KARAMAN)
Karaman Mah. M. Cahit Kıraç Cad. No:16 Adapazarı/SAKARYA
AKÇAKOCA
Ayazlı Mah. Ereğli Cad. No:14-1 Akçakoca/DÜZCE
DARICA
Osmangazi Mah.Sanayi Cad. Safran Sok No:11 Darıca/KOCAELİ
KÖRFEZ
Yeniyalı Mah.Hızır Reis Cad. No:114 Körfez/KOCAELİ
GÖLCÜK
Topçular Mah. 3089 sok. no:3 Gölcük/KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Kayacık Mah. 214. Cad No: 44 Karamürsel/KOCAELİ
KANDIRA
Cumhuriyet Cad. No: 35. Kandıra/KOCAELİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.