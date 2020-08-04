Eşinden 2 gün sonra öldü

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesinde ikamet eden Mannaesman Boru fabrikasından emekli Mehmet Rıdvan Dal(85)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Rıdvan Dal’ın cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Öte yandan Mehmet Rıdvan Dal’ın 80 yaşındaki eşi Hanım Gönül Dal’ın ise 2 Ağustos 2020 Pazar günü Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat ettiği, cenazesinin ise Suadiye’de toprağa verildiği öğrenildi.