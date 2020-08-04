Otopark yüzünden kavga etti, 2 gün sonra öldü

Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme’de bulunan Atatürk MTAL Lisesinde Makine Öğretmeni olan Ömer Eraslan(61) gece saatlerinde rahatsızlanınca Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Eraslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ömer öğretmenin vefatı eğitim camiasını ve çevresini derinden üzerken, kendisinin yakın akrabası Hakkı Demirhan ile birlikte Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlık hayvanını kesmek için Akpınar Köyü yakınlarındaki bir besihaneye gittiği, burada otopark nedeniyle bir traktör sürücüsüyle tartıştığı öğrenildi.

ZİNCİRLERLE DARP EDİLDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine de yakındaki başka bir besihanenin sahibi olan kişi işçilerini olay yerine çağırarak Eraslan ile Demirhan’ı zincirlerle darp ettikleri ve bu nedenle hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Hakkı Demirhan’ın başına çok sayıda dikiş atılarak taburcu edildiği öğrenilirken Eraslan’ın ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilse de kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucuna göre netlik kazanacak. Evli ve 3 çocuk babası olan Eraslan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilecek.