Tütün deposuna operasyon: 1 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde bulunan iş yeri ve deposuna operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda muhtelif markalarda 140 kilogram ağırlığında 429 paket bandrolsüz nargile tütünü, şeffaf poşet içerisinde 120 kilogram nargile tütünü, 23 bin 400 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve 383 kilogram açıkta tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan S.D. isimli şahıs hakkında gerekli işlemler yapılırken ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.