Bu mesleklerle birlikte 120 bin yeni istihdama ihtiyaç olacak

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren üniversite sınav sonuçları açıklandı, tercih başvuruları ise 6 Ağustos itibariyle alınmaya başlanacak. Pandemi döneminde yaşanacak olan bu ilk yerleştirme öncesi ise gençlerin kafası çok karışık. Salgının bölümler ve meslekler üzerindeki etkisi kafa karışıklığının temel nedenini oluştururken makine sektörünün önemli temsilcilerinden Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) dikkat çekici bir açıklama yaptı.

İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan ve makineleri yapan makineler olarak tanımlayan sektörün ciddi kariyer fırsatları barındırdığını dile getiren TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, “Okul sonrası iş hayatında imalat ve takım tezgahları sektörünü hedefleyecek olan gençlerimize; lisans için mekatronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, imalat mühendisliği, malzeme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerini; meslek yüksek okulu için ise makine, elektronik ve otomasyon, bilgisayar teknolojileri, malzeme ve işlem teknolojileri bölümlerinden birini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Geleceğin sanayicisi yazılım ve otomasyon bilecek

Takım tezgahlarınıngeleceği şekillendiren sektörlerden olduğunu, dolayısıyla pek çok kariyer fırsatı barındırdığını bununla birlikte büyük bir gelişim ve değişim içinde bulunduğunu anlatan Varlık,şunları kaydetti: “Sektörün yeni mezunlara hem üretim tarafında hem de satış sonrası hizmetler tarafında ihtiyacı var. Mevcut durumda mühendislik, Ar-Ge, satış, üretim yönetimi gibi alanlarda yeni mezunlarımız için iş potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle orta vadeli gelecekte okullarda verilen eğitimlerle elde edilecek diplomalar tek başına yeterli gelmeyecek. Bunun etkileri şimdiden görülmeye başlandı. Takım tezgahlarının tam otomasyonla çalıştırılması için artık mekanik bilgi yeterli gelmiyor. Sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve robot programcılarına ihtiyaç duyuluyor. Orta vadede robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ihtiyaç olacak ve bu meslekler büyük önem kazanacak.”

120 bin yeni istihdama ihtiyaç olacak

Varlık, sektörlerinin yarattığı istihdamı ve gelecekte ortaya çıkacak durum hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti: “Takım tezgahlarının kullanıldığı ve çarpan etkisi yarattığı otomotiv, savunma, havacılık, beyaz eşya, gemi inşa gibi sektörlerde direkt olarak takım tezgahları ile çalışan kişi sayısı yaklaşık 620 bin civarındadır. Bu alanda hem mevcut durumdaki ihtiyaç hem de dijital dönüşümün getireceği yeniliklerin etkisiyle robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, veri bilimcisi, CNC operatörü gibi mesleklerde yaklaşık 120 bin yeni istihdama ihtiyaç olacak.”

Dijital dönüşüme hazırlık

Önemli kariyer fırsatları barındıran takım tezgahları sektöründe aranan becerilere de değinen Varlık, “Sektörde ilerlemek isteyen gençlerinöncelikle insan ilişkilerinin kuvvetli olması, takım çalışmasına ve organize çalışmaya yatkın olması, analitik ve sayısal alanda düşünebilme,dijital araçları etkin kullanabilme yeteneklerinin gelişmiş olması gerekiyor. Takım tezgahları sektörünü iki kategoride değerlendirebiliriz. İlki takım tezgahlarınınüretimde kullanımı, ikincisi ise takım tezgahlarının geliştirilmesi/üretimi. Takım tezgahlarınınüretimde kullanıldığı alanlardan birinde ilerleyecek gencimizin belirttiğim kişisel özelliklerin yani sıra temel mühendislik ve iş yönetimi bilgisine de sahip olması gerekiyor. Takım tezgahlarınıngeliştirilmesi/üretimi alanında ise gencimizden, Ar-Ge kültürünün gelişmiş olması, makine/elektronik/yazılım alanlarındaki yeteneklerinin gelişmiş olması beklenecektir. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün getirdiği olgulara hazırlanmak olmak için de kendilerini yazılım programlama dilleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, data analizi ve edgecomputing alanlarında da geliştirmeleri son derece önemli olacaktır”dedi.

Varlık, son yıllarda yabancı dil bilenlerin sayısında artış yaşanmakla birlikte en basit işlemler için bile sektörlerinde İngilizceye ihtiyaç duyulduğunu ancak hala gençler arasında bu konunun öneminin anlaşılamadığını gözlemlediklerini söyledi.