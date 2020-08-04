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04 Ağu 2020 - 21:30- Gündem

Otel işletmecilerinden toplu yemek yasağına tepki

KOTİD Başkanı Sadettin Acar, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından düğün organizasyonlarına getirilen yemek yasağı kararının otel işletmecilerini zor duruma soktuğunu söyleyerek, “Şehirde, kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, parklar, mesire alanları açıkken neden otellerde toplu yemek veremiyoruz?” dedi
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Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği (KOTİD) Başkanı Sadettin Acar, İl Hıfzısıhha Kurulu’nun düğün, nişan, sünnet organizasyonlarına getirdiği toplu yemek yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acar, “Gerek Sağlık Bakanlığımızın gerekse İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun, dünyamızın içinden geçtiği bu alışılmadık pandemi döneminde büyük özveri ile çalıştıklarını biliyor ve kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Pandemiden etkilenen birçok işletme ve sektör olduğunun farkındayız” dedi.

“TESİSLER GEREKLİ TEDBİRİ ALMIŞTIR”

Pandemiden en fazla etkilenen sektörün konaklama ve yeme içme sektörü olduğunu belirten Acar, “Kabul edersiniz ki 15 Mart’tan günümüze ve daha uzun süre sürecekmiş gibi de duruyor. En fazla etkilenen sektörlerin başında konaklama ve yeme içme sektörü gelmektedir. Konaklama ve yeme içme sektörünün gelirlerinden olan düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlara olan talebin bitme noktasına gelmesi ve eğer bu tür organizasyonlar yapılırsa uygulanması istenen kurallar dolayısıyla tesisler gerekli tedbirleri almışlardır” diye konuştu.

“PARASI ALINMIŞ MÜŞTERİLERİMİZ VAR”

“Fakat geçtiğimiz günlerde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yayınlanan son tebliğde çeliştiğini düşündüğümüz bir kararın bizlerin içinde bulunduğu durumu daha da zora sokmuştur. Karara göre ‘Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; su ve içecek dışında yemek ya da herhangi bir ikram verilmesi yasaklandı. Bu maddeye göre zaten iptal edilmemiş düğün, nişan sünnet gibi organizasyon sayısı son derece az iken bir de anlaşması yapılmış, ödemesi alınmış organizasyonlar için bizleri hizmet almak için bekleyen misafirlerimizle büyük sorun yaşar hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“KARAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN”

Son olarak Dernek Başkanı Acar, “Şehirde, kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, parklar, mesire alanları açıkken ve nerede ise hepsinde yemek hizmeti verilirken, otellerde son derece titizlikle, sosyal mesafe kurallarına uyarak, geniş alanlarda, canlı müzik olmaksızın yapılacak olan organizasyonlarda yemek hizmetinin verilmesinin yasaklanmasını anlamakta sıkıntı yaşamaktayız. Bu kararın başta sayın valimiz olmak üzere değerli yöneticilerimiz tarafından tekrar gözden geçirilmesini ve tebliğden çıkartılmasını arzu etmekteyiz” açıklamalarında bulundu.

04 Ağu 2020 - 21:30 - Gündem

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