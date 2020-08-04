Milletvekili Şeker’in testi negatif çıktı

Ayasofya Camii’nde açılış sonrası hatıra fotoğrafı çektiren AKP’li milletvekillerinden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Akay sosyal medya hesabı üzerinden, “Değerli hemşerilerim, düzenli olarak yaptığımız Covid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamdolsun sağlık durumum gayet iyi. Dualarınızı esirgemeyiniz” yazılı bir paylaşım yaptı.

MASKE VE MESAFE İHLALİ

Akay tarafından paylaşılan fotoğraflarda Akay’ın hem maske kullanımı hem de sosyal mesafeye uymadığı görülürken paylaşılan fotoğraflarda AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in olması da dikkat çekti. Milletvekili Akay’ın testinin pozitif çıkması üzerine Milletvekili Şeker’in de test yaptırdığı ve testinin negatif çıktığı öğrenildi.