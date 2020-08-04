Kaya: Kurultayda Genel Başkanımız Köse’yi destekleyeceğiz

21 Mart tarihinde yapılması planlanan ancak Covid-19 nedeniyle ertelenen CHP 14. Kadın Kolları Kurultayının yeri ve tarihi belli oldu. “Eşitlik ve Gelecek” temalı 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayımız 9 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Ankara Bilkent Odeon'da gerçekleştirilecek. Salgın tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek olan kurultayda sosyal mesafe kurallarına uyulacak, maske, dezenfektan sağlık kitlerinin kullanımı zorunlu tutulacak. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“TÜRKİYE MAZBATASINI ALMAK İSTİYORUZ”
Kaya, “Kadın Kolu İlçe Başkanlarımız ve Kurultay Delegelerimiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı sonucunda Kocaeli olarak ortak kararımız mevcut Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse’yi destekleyeceğiz. ‘Birlikteysek Güçlüyüz, Güçlüysek Kazanacağız’ sözlerinden hareketle yereldeki başarıyı genele taşıyarak Türkiye mazbatasını almak istiyoruz. Eşitlik ve Gelecek temalı 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayımızın, partimize ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.