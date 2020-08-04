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04 Ağu 2020 - 17:41- Siyaset G: 04 Ağu 2020 - 17:43

Kaya: Kurultayda Genel Başkanımız Köse’yi destekleyeceğiz

Koronavirüs sebebi ile ertelenen CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’nın 14. Olağan Kurultayı için yeni tarihi ve yer belli olurkenkonuyla ilgi CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’yi destekleyeceklerini duyurdu
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21 Mart tarihinde yapılması planlanan ancak Covid-19 nedeniyle ertelenen CHP 14. Kadın Kolları Kurultayının yeri ve tarihi belli oldu. “Eşitlik ve Gelecek” temalı 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayımız 9 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Ankara Bilkent Odeon'da gerçekleştirilecek. Salgın tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek olan kurultayda sosyal mesafe kurallarına uyulacak, maske, dezenfektan sağlık kitlerinin kullanımı zorunlu tutulacak. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE MAZBATASINI ALMAK İSTİYORUZ”

Kaya, “Kadın Kolu İlçe Başkanlarımız ve Kurultay Delegelerimiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı sonucunda Kocaeli olarak ortak kararımız mevcut Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse’yi destekleyeceğiz. ‘Birlikteysek Güçlüyüz, Güçlüysek Kazanacağız’ sözlerinden hareketle yereldeki başarıyı genele taşıyarak Türkiye mazbatasını almak istiyoruz. Eşitlik ve Gelecek temalı 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayımızın, partimize ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

04 Ağu 2020 - 17:41 - Siyaset

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