Vaka sayılarında korkutan artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre 46 bin 249 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466’ya ulaştı. Bugün tespit edilen bin 83 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 234 bin 934’e çıktı. 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 765’e yükseldi.

BAKAN KOCA: YÜKSELME CİDDİ

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayısındaki yükselmenin ciddi olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin.

* Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz.

* Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

DÜN 995 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 3 Ağustos tablosuna göre, dün 995 vaka tespit edilmiş, 19 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 3 kişi sağlığına kavuşmuştu.