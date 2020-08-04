Vaka sayılarında korkutan artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre 46 bin 249 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466’ya ulaştı. Bugün tespit edilen bin 83 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 234 bin 934’e çıktı. 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 765’e yükseldi.
BAKAN KOCA: YÜKSELME CİDDİ
Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayısındaki yükselmenin ciddi olduğunu vurguladı.
Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:
* İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin.
* Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz.
* Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.
DÜN 995 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ
Bakan Koca’nın açıkladığı 3 Ağustos tablosuna göre, dün 995 vaka tespit edilmiş, 19 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 3 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.