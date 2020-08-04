İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile virüs genelgesi!

Genelgeye göre evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek. Genelgede "Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak" denildi.

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