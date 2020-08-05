Hürriyet, kayıp şehir Nikomedya’yı ortaya çıkarmak istiyor

Göreve geldiği ilk günden beri İzmit’i turizmin cazibe merkezi haline getirmek için çalışan Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet; İzmit’in binlerce yıllık tarihini ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Başkan Hürriyet, Kocaeli Müdürü Serkan Gedük, Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Doç Dr.Tuna Şare Ağatürk ile birlikte Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş, Müzeler Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dilek Karakuzu ile görüştü.

KÜLTÜR BAKANLIĞIYLA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

Tarihi milattan önce 3000’lere dayanan ve her karış toprağından tarih fışkıran İzmit, tarihi dokusuyla turizme açılmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak göreve geldiği andan itibaren sıkı bir çalışmaya imza atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Nikomedia’nın Antik Roma’ya eş değer arkeolojik potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bunun için Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile görüşen Başkan Hürriyet, Kocaeli‘nin kültür turizmini arttırmak istiyor.

ÇUKURBAĞ’DAN KARABURÇ’A

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, “Yıllardır bakımsız kalarak kaderine terk edilen Karaburç’un aslına uygun olarak restore edilmesini, Çukurbağ kazı alanının genişletilerek toprak altında kalan kısmının ortaya çıkarılması gibi projelerimiz bulunuyor. Bunun için Kültür Bakanlığının bu konuda İzmit Belediyesine destek vermesi çok önemli. Bunun için Ankara ile sık sık görüşmelerimiz oluyor. İzmit’in tarihine sahip çıkmak, İzmit’e sahip çıkmaktır” dedi.



HOŞGÖRÜ KENTİ İZMİT’İ ORTAYA ÇIKARMALIYIZ

Binlerce yıllık geçmişiyle İzmit’in Körfez’e sıkışmış olmasını kabul edemeyeceğini dile getiren Başkan Hürriyet, “3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan ama sanayiyle Körfeze sıkışmış bir şehrin tarihine sahip çıkmamız gerekiyor. Her dönem kültür ve inançlarına saygı duyarak ‘Hoşgörü Kenti İzmit’i ortaya çıkarmak için Kültür Bakanlığı ile ortak projeleri hayata geçirmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Çukurbağ kazı alanı, Paşa Suyu antik su kemerleri, Karaburç gibi pek çok tarihi alanı ayağa kaldırmak istiyoruz” dedi.