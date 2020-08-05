Başhekim isyan etti! Vicdanı olan duysun

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık personeli yani tüm hastane personeli gerçekten artık çok yoruldu. Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü. Ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten, uyarıları dikkate almaktan yorulmadı. Bulaştırmak ve bulaşmak için son gaz gayrette. Sahiller, plajlar, sokaklar, pazarlar koronavirüs üssü gibi -Kurallara uymazsak, böyle devam edersek kötü günler bizi bekliyor -Çocuklarımızın eğitim engelinin sebebi biz olacağız -Hayata veda edecek her sağlık çalışanının, vatandaşımızın sebebi biz olacağız vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin…” ifadelerine yer verdi.