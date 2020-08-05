Hürriyet: Arkeoloji projesine destek vermeye talibiz

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet belediye binasında Nicomedia ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Hürriyet, 3000 yıllık tarihin gün yüzüne çıkarılması konusunda Nicomedia kalıntılarının olduğu Çukurbağ kazı alanı hakkında açıklamalarda bulundu.

“HEMEN ALTINDA YATIYOR”

Hürriyet yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğim ilk gün üzerinde çalışılması talimatı verdim. Bu kentin tarihi eserlerinin sahiplenilmesi çok önemli. Müthiş bir zenginlikte oturuyoruz. Toprağın altı, üstünden daha zengin. İstanbul’dan önce tam 46 yıl boyunca Büyük Roma İmparatorluğu’nun başkenti sıfatı ile dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Nicomedia, sanayi kenti dediğimiz İzmit’in, yani ayaklarımızın hemen altında yatıyor. Bu çok büyük bir zenginlik ve maalesef günümüzde İzmit’in bu kültürel mirası pek bilinmiyor” ifadelerinde bulundu.

“EN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK YAPI”

Büyük bir sansasyon yarattığını belirten Hürriyet, “2001 yılından bu yana Çukurbağ Mahallesi’nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalarda, alanın ve eserlerin dev bir imparatorluk saray kompleksinin parçaları olduğu ve Nicomedia’nın Roma başkenti olduğu döneme yani MS 3. ve 4. yüzyıla tarihlendiği ortaya çıkmıştır. Çukurbağ kazı alanı imparatorluk saray kompleksi kalıntıları, Nicomedia’nın Roma başkenti mirasına dair bulunmuş en önemli arkeolojik yapıdır. Anadolu’da şimdiye kadar bulunmuş bu döneme ait tek saray kompleksi olması ve Roma sanatında şimdiye kadar bulunan renkleri en iyi korunmuş mermer kabartmalarla ve heykellerle süslenmiş olması açısından akademik dünyada büyük bir sansasyon yaratmıştır” dedi.

“DESTEK VERMEYE TALİBİZ”

Hürriyet açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi; “Pandemiden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Oxford Üniversitesi arkeoloji Profesörü Tuna Şare Ağtürk ile birlikte Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dilek Karakuzu ile görüşme sağladık. İzmit’imizin zengin kültür mirasına sahip çıkmak adına biz de dünya tarihine yön verecek Çukurbağ Arkeoloji ve Arkeopark projesine destek vermeye talibiz. Antik Roma’ya eşdeğer Nikomedya’nın potansiyelini ortaya çıkarmak için Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kurumlarıyla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz

“NEDEN İKİNCİ EFES OLMASIN?”

İzmit’imizin zengin kültür mirasına sahip çıkmak adına biz de dünya tarihine yön verecek Çukurbağ Arkeoloji ve Arkeopark projesine destek vermeye talibiz. Bu arkeoloji ve arkeo-park projesinde Çukurbağ ortaya çıkarılan eserlerin sergiye hazır hale getirilmesi, Çukurbağ arkeolojik alanının düzenlenerek bir gezi güzergâhının oluşturulması ve turizme kazandırılması hedefimiz var. 3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan, ama sanayi yoğunluğu ile Körfez’e sıkışmış bir şehrin antik dönem olgusundan yükselerek, kentin değerlerini, belleğini sahiplenerek, koruma bilincinin de yayılarak, kent halkının, 3000 yıllık kültür ve inançlarına saygı duyarak Hoşgörü kenti İzmit olarak geliştiği bir yaşam merkezine dönüşmesini sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. İzmit neden ikinci Efes olmasın?”