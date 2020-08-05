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05 Ağu 2020 - 12:22- Gündem G: 05 Ağu 2020 - 12:24

Hüseyin Erol, Büyükakın'ı ziyaret etti

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.
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ünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın dönemi sebebiyle gecikmeli olarak bir araya gelindiğini belirten İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri İzmit Kent Konseyi Genel Kurulu ve konseyin oluşumu hakkında bilgi sundu. İlk korona vakasının görüldüğü Mart ayına kadar 4 meclis ve 16 çalışma grubu kurduklarını ve 3 ay boyunca aktif bir şekilde çalıştıklarını aktaran Hüseyin Erol, pandemi sürecinde de çalışmalarını, sağlık alanındaki sosyal farkındalık projelerine kaydırdıklarını, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunduklarını belirtti.

KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Buluşmada, Kocaeli, İzmit ve diğer ilçelerindeki çevresel ve sosyal sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, göstermiş olduğu ev sahipliği için teşekkür ederek, İzmit Kent Konseyi flamasını takdim etti.

05 Ağu 2020 - 12:22 - Gündem

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