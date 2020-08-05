Gözde evde kaldı !..

Evinde kalan Gözde, kendisi gibi voleybolcu olan yönetici ve antrenör Merve Bayar’ın huzurunda imza attı. Daha önce Kağıtspor, TVF Spor Lisesi, İzmit DSİ, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Bozüyük Belediye, Kütahya Voleybol ve Eskişehir Tepebaşı takımlarında deplasmanlı liglerde forma giyen, pasör çaprazı oynayan Gözde, 2.Lig takımı kulübüyle sözleşme yeniledi.