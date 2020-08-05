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05 Ağu 2020 - 13:31- Spor G: 05 Ağu 2020 - 13:36

Selçuk Yula kabri başında anıldı

Fenerbahçe'nin ve Milli takımımızın efsane oyuncularından Selçuk Yula, ölümünün 7. yıldönümünde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
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Fenerbahçe'nin ve Milli takımımızın efsane oyuncularından Selçuk Yula, ölümünün 7. yıldönümünde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Tuzla’daki Kocaelispor ve Gebzespor’un temsilcisi gazeteci arkadaşımız Murat Çaltepe, Tuzlaspor’un şampiyonluğuyla da gurur duyarken, yıllar önce tanıştığı Selçuk Yula için mesaj yayınladı.

05 Ağu 2020 - 13:31 - Spor

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