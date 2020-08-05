Bizim Esra hakikaten korkusuz

Kentimizde KASKF’de başarıyla görev yapan Esra Korkusuz artık memleketi olan Manisa’ya döndü. İzmit’teki dostlarını hiç unutmayan KOÜ mezunu Korkusuz, bol bol selam gönderirken, fit görüntüsüyle de spor yapmayı hiç ihmal etmediğini gösteriyor. Korkusuz, Alaşehir’deki çiftlikte bol bol at binerken, Kocaeli’yi çok özlediğini söylüyor ve tüm dostlarına bizim aracılığımızla da selam gönderiyor.