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05 Ağu 2020 - 13:35- Asayiş G: 05 Ağu 2020 - 15:20

Çöp kamyonuyla duvar arasına sıkışan belediye işçisi öldü

Dilovası'nda çöp kamyonu geri gittiği sırada kamyon ile duvar arasına sıkışan temizlik işçisi Ayhan Kazak (41), yaşamını yitirdi. 

Demirören Haber Ajansı
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Olay, öğle saatlerinde Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çöp toplayan F.A.'nın kullandığı Dilovası Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda çalışan temizlik işçisi Ayhan Kazak, kamyon geri gittiği sırada sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu kamyon ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan Kazak, mesai arkadaşlarınca olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayhan Kazak, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonunun sürücüsü F.A., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

05 Ağu 2020 - 13:35 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Neden Sabah Cop Toplan - Cop kamyonlari izmitte de ayni ogle saati piyasaya cikiyor. Belediye reisleri iscilere soz geciremiyor galiba neden erken saatte bu isleri yapmiyorlar karisiklik trafik vb ye zemin olusturuyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ağustos 14:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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