Sancaktepe ekibi ile 2022’ye kadar mukavelesi olan ve geçen Kırşehirspor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile birlikte çalışan Ogün’ü, Sancatepe’ninteknik adamıMustafa Çapanoğlu’nun bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi. Aynı takımın stoperlerinden ve ligin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Erdinç Pekgöz’ü de transfer etmek isteyen Kocaelispor transfer komitesi bu girişim için de onay alamadı. Öte yandan kaleci Bayram Olgun’un 1. Lig’de iddialı bir kadro kuracak olan Adanaspor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
05 Ağu 2020 - 14:18- Spor Güncelleme: 05 Ağu 2020 - 14:21
Bu işte bir 'Çapanoğlu!' var
Kocaelispor’un dış transfer temasları sürüyor. Berkay Samancı, Yiğitali Bayrak ve Batuhan Er’i renklerine bağlayan, Bayram Olgun ile ön protokol imzalayan, Cenk Kaplan ile prensipte anlaşan, Atabey Çiçek, Berk İsmail Ünsal, Gökhan Meral, Uğur Daşdemir, Dilaver Güçlü ile Ahmet İlhan Özek ile temas kuran, Cerem Talha Dinçer’i gündeminde tutan Kocaelispor, Sancaktepe’nin sağ beki Ogün Bayrak’ı istiyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.