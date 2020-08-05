Bu işte bir 'Çapanoğlu!' var

Sancaktepe ekibi ile 2022’ye kadar mukavelesi olan ve geçen Kırşehirspor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile birlikte çalışan Ogün’ü, Sancatepe’ninteknik adamıMustafa Çapanoğlu’nun bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi. Aynı takımın stoperlerinden ve ligin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Erdinç Pekgöz’ü de transfer etmek isteyen Kocaelispor transfer komitesi bu girişim için de onay alamadı. Öte yandan kaleci Bayram Olgun’un 1. Lig’de iddialı bir kadro kuracak olan Adanaspor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.