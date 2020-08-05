Teçhizatları kuşandık yolun sonu: 1.Lig !..

Kocaelispor’da yeni sezon öncesi hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Yeşil Siyahlı futbolcular önceki akşam yaptığı çalışmada üzerlerine kuşandıkları ağırlıklarla kuvvet koşuları gerçekleştirdi. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmalarının da yapıldığı antrenman yenileme koşusu ile sona erdi. Sabah 7.00’de başlayan futbolcuların mesaisi akşam 20.00’de sona ererken, takım 13 Ağustos’ta başlayacak olan Kartepe kampına en hazır şekilde girmek istiyor.