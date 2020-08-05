Her şey A takımda kalıcı olmak için

13 Ağustos’ta Kartepe kampına başlayacak olan Kocaelispor’da genç futbolcular kamp kadrosunda yer almak için var güçleri ile çalışmalarına devam ediyor. Önceki akşam gençler arasında yarım sahada çift kale maç yapıldı. Kıran kırana geçen ve bol mücadeleli geçen maçta Yıldıray Berber, Yiğit Canguru ve Mervan Yusuf Yiğit attığı gollerle dikkat çeken isimler oldu.

2 FUTBOLCU PROFESYONEL YAPILABİLİR

Mirkovic’in oğlu Denis de sakin, soğukkanlı ve net futbolu ile öne çıktı. Dikkatli gözlerle takip edilen gençler arasında taliplilerin olması kimi futbolcuların profesyonel yapılabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Özellikle 2002’li sağ bek Oktay Gürdal ile 2001 doğumlu stoper Erol Zöngür’ün profesyonel yapılabilecek futbolcular arasında yer aldığı öğrenildi.