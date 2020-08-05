Kocaelispor’un savunmadaki kilit ismi “Tahaminatör” Taha Batuhan Yayıkçı geçtiğimiz hafta burnundan operasyon geçirmişti. Özel bir hastanedeki ameliyatın ardından dinlenen başarılı stoper takımla birlikte çalışmalara başladı. Koşularda yer alan Batuhan’ın burnunda çok hafif kanamaları olduğu bu sorunun antrenman yapmasına engel olmadığı belirtildi.
Taha-minatör döndü
Kocaelispor’un savunmadaki kilit ismi “Tahaminatör” Taha Batuhan Yayıkçı geçtiğimiz hafta burnundan operasyon geçirmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.