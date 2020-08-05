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05 Ağu 2020 - 14:22- Spor G: 05 Ağu 2020 - 14:23

Taha-minatör döndü

Kocaelispor’un savunmadaki kilit ismi “Tahaminatör” Taha Batuhan Yayıkçı geçtiğimiz hafta burnundan operasyon geçirmişti.
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Kocaelispor’un savunmadaki kilit ismi “Tahaminatör” Taha Batuhan Yayıkçı geçtiğimiz hafta burnundan operasyon geçirmişti. Özel bir hastanedeki ameliyatın ardından dinlenen başarılı stoper takımla birlikte çalışmalara başladı. Koşularda yer alan Batuhan’ın burnunda çok hafif kanamaları olduğu bu sorunun antrenman yapmasına engel olmadığı belirtildi.

05 Ağu 2020 - 14:22 - Spor

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