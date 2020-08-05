Volkan Kılıç ve Mervan Yiğit sakatlandı

Kocaelispor’un iki genç yeteneği Volkan Kılıç ve Mervan Yusuf Yiğit gençler arasında yapılan çift kale maçta sakatlandı. İki futbolcu da bileklerinden sakatlık yaşarken, Volkan maça devam edemedi. Sağ bileğinden burkulmaya bağlı ses gelen 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Volkan’ın durumunun biraz daha ciddi olduğu görüldü.