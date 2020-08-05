CHP Kocaeli, İnce’nin bırakacağını düşünmüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultayı’nın ardından CHP Yalova eski Milletvekili ve 2018 Genel Seçimleri’nde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiaları gündeme geldi. İnce, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddiaları yalanlarken, “Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” ifadelerine yer verdi. İnce’nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve ilçe başkanları da gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

“TAKİP EDİYORUZ”

Konuyla ilgili İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir aile. Süreci takip ediyoruz. CHP’de herkese yer var. O yüzden şimdiden bir şey dememiz uygun olmaz. Muharrem Bey çıkıp yalanladı. Biz süreci takip ediyoruz” dedi.

“İHTİMAL VERMİYORUM”

İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Muharrem İnce partimizin her kademesinde görev yapan bir değerimizdir. Ben Muharrem İnce’nin yeni bir parti kuracağını düşünmüyorum. Yeni parti CHP’nin oylarının bölünmesi demek. Kurulursa, yeni partinin oylarının yüzde 80’i CHP’den alma oylarolacaktır. İktidara yürüyoruz; böyle bir şeyin gerçekleşeceğine ihtimal vermiyorum” ifadelerinde bulundu.

“İNCE, İNCE’LİKTEN ÇIKAR”

Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, “Muharrem Bey bu partinin özünden gelmiş, yetişmiş bir insan. Muharrem Bey’in böyle bir şeyi düşüneceği bizim çok öngördüğümüz bir şey değil. Genel başkanımızla bir sıkıntısı yok. Muharrem Bey Türkiye için büyük siyasetçilerden birisi ama Muharrem Bey’in parti kurma riskini alacağını düşünmüyorum. Şu anda CHP’nin iktidara giden bir yolda yükselişi var. Bu yolda engel olma gibi bir düşüncesi olacağını düşünmüyorum. Olursa da İnce, İnce’likten çıkar. Böyle bir şey inandırıcı gelmiyor bize” dedi.

“NEDEN BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYAÇ DUYDU?”

Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen, olağanüstü kurultay düzenlenmesi için imza veren CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “CHP’ye ömrünü adamış; Cumhurbaşkanlığı adayıyla mükâfatlandırılmış birisinin başka bir partide kendi isminin cümle içinde bile geçirebileceği psikolojiyi sorgulamak lazım. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu?” dedi.

“ÖZBENLİĞİNDEKİ İNSANLAR UNUTULUYOR”

Devamında Küçükkaya, “İttifakla iktidar olunacak tabi ki ama sanırım partinin özbenliğindeki insanlar da unutuluyor. Genel başkanın listesine karşı liste çıkartan il başkanları var, onlarla ilgili herhangi bir yaptırım, eleştiri yok ama kendi demokratik tavırlarından dolayı tavır göstermiş siyasetçilere büyük bir yaptırım var” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN CHP’LİYİM’ DEDİ”

Küçükkaya, “Muharrem İnce hayatı boyunca ‘Her zaman CHP’liyim’ dedi. CHP dilekçeyle kurulmuş bir parti değil. En ilerici düşüncenin tezahürü. Buradan CHP’yi yok saymak, bir gecede bırakmak o kadar kolay bir şey değil. Bunu deneyip de başaran hiç kimse olmadı. İnce’nin bir parti yükünü kaldırma gibi bir derttense daha basit bir sürece gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.

“BIRAKMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLERİM”

CHP’yi bırakacağını düşünüyorum” diyen Küçükkaya, “Sorarsa bırakmaması gerektiği konusunda salık veririm. CHP’lilerin İnce’ye sevgisi çok yüksek ancak partiyi daha çok sevdiklerini düşünüyorum. Genel merkezdeki bir kısım yöneticisi gidip biz yeni parti kuracağız dese bir kişi bile peşinden gitmez. Ancak bunu İnce için diyemem ama CHP sevgisinin her şeyin ötesinde olduğunu düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.