Maskeler tamam, bugün yarışma var

Maske, anahtarlık ve araba atkısı paketi dağıtan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün de Belsa Plaza’daki Belediye binası önünde yapılacak bilgi yarışması finalinde misafirlerini konuk edecek. Yarışma finali saat 20.30’da başlayacak. 1.966 lira ikramiye dağıtılacak.