“Mobilyacı esnafına özel teşvik verilsin”

Palandöken, mobilya sektöründe gelinen seviyelerin iyi fakat yeterli olmadığını belirtti. Türkiye’nin dünyanın 13’üncü büyük mobilya üreticisi ve 12’nci büyük ihracatçısı konumunda olduğuna işaret eden Palandöken, “Ülkemiz mobilya sektöründe dünyada çok önemli bir tedarikçi konumunda. Mobilyacılarımızı ilk 5’e sokacak adımlar atılmalı. En önemlisi, el üretimi yapan mobilyacı esnafına özel teşvikler verilerek desteklenmeli” dedi.
MOBİLYA SEKTÖRÜ
Pandemi sürecinin mobilya sektörünü etkilediğini fakat yılın ilk yarısının sonunda sektörün yine eski günlerine döndüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti: “Bu 6 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 1.5 milyon dolar oldu. Mobilya sektörümüzün bu başarısı çok sevindirici.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.