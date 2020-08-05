Işık hızında interneti olan evlere talep arttı

Pandemiyle birlikte yüksek hız ve kesintisiz bağlantının önemi ortaya çıktı. Yüksek hız ve kesintisiz bağlantı için olmazsa olmaz fiber optik altyapı konusunda bugüne kadar yapılan araştırmalar; fiber internet ve yüksek hıza sahip evlerin daha değerli olduğunu ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte yapılan anketlerden çıkan bir başka sonuca göre katılımcıların büyük çoğunluğu fiber interneti olan ev tercih ediyor. Yine araştırmalarda yüksek hızlı bağlantının konut fiyatını balkon ya da kapalı otopark kadar etkilediğine de değiniliyor.

ÖNEMLİ ARTIŞ YAŞANDI

Bununla birlikte Türkiye’yi dünyayla aynı anda gerçek fiberle tanıştıran Turkcell’de de pandemi süresince fiber müşterilerinin gündüz internet kullanımında yüzde 90’a varan artışlar yaşandı. Akşam trafiğinde ise yüzde 30 artış meydana geldi. Turkcell fibere olan talep yine aynı şekilde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 arttı. Fiber optik altyapıya yaptıkları yatırımın öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirten Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Pandemi döneminde yüz binlerce haneyi Turkcell’in ışık hızında internetiyle tanıştırdık” dedi.