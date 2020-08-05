Alınan bilgiye göre İzmit Kemal Paşa Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde seyir halinde olan 41 PC 727 plakalı otomobil, Fevziye Camii önünde yanmaya başladı. Motor aksamından yükselen dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak aşağıya inerek yardım istedi. Yangın tüpü ile alevlere müdahale eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kendi imkanları ile söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilin motor aksamında maddi hasar meydana gelirken araç çekici ile otoparka götürüldü.