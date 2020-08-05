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05 Ağu 2020 - 15:44- Asayiş G: 05 Ağu 2020 - 15:49

Seyir halindeki otomobilde yangın paniği

İzmit Fevziye Camii önünde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil sürücü ve vatandaşlar tarafından söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Kemal Paşa Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde seyir halinde olan 41 PC 727 plakalı otomobil, Fevziye Camii önünde yanmaya başladı. Motor aksamından yükselen dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak aşağıya inerek yardım istedi. Yangın tüpü ile alevlere müdahale eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kendi imkanları ile söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilin motor aksamında maddi hasar meydana gelirken araç çekici ile otoparka götürüldü.

05 Ağu 2020 - 15:44 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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