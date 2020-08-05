Aygün: Her fikir bizim için çok kıymetli

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Derince genelinde farklı bölgelerde esnaf ve vatandaş buluşmalarına önem veren Başkan Aygün bu kez Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri esnasında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve daire müdürleri de eşlik etti.
ÖNERİLERİ DİNLİYOR
Esnaf ve vatandaş buluşmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Derincemizin gelişimine katkı sunacak her fikir bizim için çok değerli. Biz bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer taraftan esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların önerilerini dinliyoruz. Özellikle salgınla mücadele sürecinde özveriyle görev yapan esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.