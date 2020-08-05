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05 Ağu 2020 - 15:48- Gündem G: 05 Ağu 2020 - 15:51

Aygün: Her fikir bizim için çok kıymetli

Denizciler Caddesi'nde esnafları ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunan Başkan Aygün, “Özellikle salgınla mücadele sürecinde özveriyle görev yapan esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Derince genelinde farklı bölgelerde esnaf ve vatandaş buluşmalarına önem veren Başkan Aygün bu kez Denizciler Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri esnasında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve daire müdürleri de eşlik etti.

ÖNERİLERİ DİNLİYOR

Esnaf ve vatandaş buluşmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, “Derincemizin gelişimine katkı sunacak her fikir bizim için çok değerli. Biz bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer taraftan esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların önerilerini dinliyoruz. Özellikle salgınla mücadele sürecinde özveriyle görev yapan esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.

05 Ağu 2020 - 15:48 - Gündem

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