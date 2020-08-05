Bayram tatilinde Kandıra yolundan 131 bin 821 araç geçti

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra sahillerinde 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Kandıra sahillerine çıkan D-605 Karayolundan 131 bin 821 aracın geçiş yaptığı tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan D-605 karayolunda jandarma ekipleri tatil süresince 24 saat denetim yaptı. Elektronik denetleme sistemi (EDS), radar araçlarının yanı sıra trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 8 bin 665 araç kontrol edilirken 272 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten 142 bin 567 TL para cezası kesildi. 45 araç trafikten men edilirken alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 kişinin ehliyetine el konuldu. Jandarma ekiplerinin denetimleri sayesinde sürücülerin kurallara uyma oranı arttı. Kandıra yolundaki kazalarda gözle görülür azalmalar olduğu gözlenirken Kandıra yolunda bayram süresince 8 hafif maddi hasarlı kaza haricinde yaralamalı ve ölümlü kaza meydana gelmedi.