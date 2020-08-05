Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra sahillerinde 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Kandıra sahillerine çıkan D-605 Karayolundan 131 bin 821 aracın geçiş yaptığı tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan D-605 karayolunda jandarma ekipleri tatil süresince 24 saat denetim yaptı. Elektronik denetleme sistemi (EDS), radar araçlarının yanı sıra trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 8 bin 665 araç kontrol edilirken 272 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten 142 bin 567 TL para cezası kesildi. 45 araç trafikten men edilirken alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 kişinin ehliyetine el konuldu. Jandarma ekiplerinin denetimleri sayesinde sürücülerin kurallara uyma oranı arttı. Kandıra yolundaki kazalarda gözle görülür azalmalar olduğu gözlenirken Kandıra yolunda bayram süresince 8 hafif maddi hasarlı kaza haricinde yaralamalı ve ölümlü kaza meydana gelmedi.
Bayram tatilinde Kandıra yolundan 131 bin 821 araç geçti
Yaz dönemlerinde Kocaeli’nin tatil merkezi olan Kandıra ile İzmit arasında ulaşımı sağlayan D-605 karayolundan bayram tatili süresince 131 bin 821 araç geçti.
05 Ağu 2020 - 16:35 - Gündem Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.