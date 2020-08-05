Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
05 Ağu 2020 - 16:35- Gündem G: 05 Ağu 2020 - 16:39

Bayram tatilinde Kandıra yolundan 131 bin 821 araç geçti

Yaz dönemlerinde Kocaeli’nin tatil merkezi olan Kandıra ile İzmit arasında ulaşımı sağlayan D-605 karayolundan bayram tatili süresince 131 bin 821 araç geçti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra sahillerinde 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Kandıra sahillerine çıkan D-605 Karayolundan 131 bin 821 aracın geçiş yaptığı tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan D-605 karayolunda jandarma ekipleri tatil süresince 24 saat denetim yaptı. Elektronik denetleme sistemi (EDS), radar araçlarının yanı sıra trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 8 bin 665 araç kontrol edilirken 272 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten 142 bin 567 TL para cezası kesildi. 45 araç trafikten men edilirken alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 kişinin ehliyetine el konuldu. Jandarma ekiplerinin denetimleri sayesinde sürücülerin kurallara uyma oranı arttı. Kandıra yolundaki kazalarda gözle görülür azalmalar olduğu gözlenirken Kandıra yolunda bayram süresince 8 hafif maddi hasarlı kaza haricinde yaralamalı ve ölümlü kaza meydana gelmedi.

05 Ağu 2020 - 16:35 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Roman müzisyenler projesi Kocaeli'den geçti mask
Roman müzisyenler projesi Kocaeli'den geçti
Gebze’ye Akademi Lise yapılıyor mask
Gebze’ye Akademi Lise yapılıyor
Özlü: Gençlerimizin yanındayız mask
Özlü: Gençlerimizin yanındayız
Aygün: Her fikir bizim için çok kıymetli mask
Aygün: Her fikir bizim için çok kıymetli
"Hedefimiz sağlıklı bir altyapı ile sıfır problem" mask
"Hedefimiz sağlıklı bir altyapı ile sıfır problem"
Bıyık, Ellibeş’e 1 yıllık çalışmalarını aktardı mask
Bıyık, Ellibeş’e 1 yıllık çalışmalarını aktardı
Anket Size göre en güvenli ulaşım aracı hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Burak Süleyman Süper Lig'e gitti mask
Burak Süleyman Süper Lig'e gitti
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek mask
Kocaeli'de, düğünlerde sadece içecek ikram edilecek
Otopark yüzünden kavga etti, 2 gün sonra öldü mask
Otopark yüzünden kavga etti, 2 gün sonra öldü
OGM işçi alımları yarın başlıyor mask
OGM işçi alımları yarın başlıyor
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi! mask
Fırtına ve yağmur uyarısı geldi!
Kanser hastasıydı, intihar etti! mask
Kanser hastasıydı, intihar etti!

GALERİ

Nuri Çolak: Tribünler ‘Vur’ dedi ben de yaradana sığınıp vurdum !.. mask
Nuri Çolak: Tribünler ‘Vur’ dedi ben de yaradana sığınıp vurdum !..
Manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı mask
Manevra yapan tır beton bariyerlerde asıldı kaldı
Patlama anında oğlunu böyle korudu! mask
Patlama anında oğlunu böyle korudu!
Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti mask
Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti
Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor mask
Kocaeli TEM’de dönüş çilesi sürüyor
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu mask
Bayramını kutlamayan yolculara serzenişte bulundu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL