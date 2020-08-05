Özlü: Gençlerimizin yanındayız

Başiskele’de eğitime ve gençlere büyük önem veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yapacakları meslek seçimleri ve üniversite tercihleriyle yarınlarına yön verecek Başiskele’nin başarılı öğrencilerin tercih döneminde de yanında oluyor. Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün rehber öğretmen desteğiyle Kocaeli’de örnek bir hizmete daha öncülük eden Başiskele Belediyesi, “YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti” ile öğrencilere kendileri için en doğru eğitimi sağlayacak üniversiteyi ve kendilerine en uygun mesleği belirlemede kolaylık sunacak.

FİKİR ALIŞVERİŞİ

Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’nde (BAŞKİM) öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında saat 14:00 ile 16:00 saatleri arasında rehber öğretmenler ile yüz yüze görüşerek tercihlerini yapabilecek ya da fikir alışverişinde bulundu. Başkan Özlü, her zaman gençlere destek verdiklerini söyledi.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Başkan Özlü, “Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl eğitimlerine uzaktan devam eden, zorlu ve stresli bir dönem yaşayan genç kardeşlerimizin yine tercih stresini rehber öğretmenlerimizin desteğiyle aşabilmeleri için belediye olarak YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti vereceğiz. Kendilerine en uygun meslek ve üniversite tercihi noktasında hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceğine yön verecek gençlere yardımcı olmak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret edeceğiz. Üniversite adayı tüm gençlerimize tercihlerinde kolaylıklar diliyor ve yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.