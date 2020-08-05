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05 Ağu 2020 - 15:53- Gündem G: 05 Ağu 2020 - 15:55

Gebze’ye Akademi Lise yapılıyor

5 bin metrekare binayı Akademi Lise’ye dönüştürmek için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, 11’inci şubesini açmak için hummalı çalışıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir tane daha hayata geçiriliyor. Yapım işini hummalı şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını da Gebze’ye açacağı yeni şube ile 11’e çıkaracak. Çalışmalar kapsamında kat mahallerinden havalandırmalara kadar birçok iş Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde devam ediyor.

HUMMALI ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 449 Ada 49 parselde bulunan binayı Akademi Lise’ye dönüştürüyor. Oluşturulan Akademi Lise ile gençlerin çağı yakalayacağı ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanacağı merkezde WC’lerin seramik işlemine devam edilirken WRF İç Ünite montajı sürüyor. 5 bin metrekare binayı Akademi Lise’ye dönüştürmek için kolları sıvayan ve WC’lerin zemin izolasyonunu tamamlayan Büyükşehir ekipleri, elektrik, doğalgaz, havalandırma ve asma tavan imalatlarını tamamlamak için de hummalı şekilde çalışıyor.

14 DERSLİK OLACAK

Gebze’ye yapılan ikinci Akademi Lise, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde hizmet verecek. 5 bin metrekarelik bina, 2 bodrum, zemin kat, asma kat, 6 normal kat ve çatı katı olmak üzere 10 kattan oluşmaktadır. Eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 14 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde 115 metrekarelik spor salonu, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, pes odası, 2 adet dinlenme salonu, fuaye alanı, wc-duş, mutfak, depolar, 2 adet divane ve yönetici ile eğitim personeli odaları hizmet verecek.

05 Ağu 2020 - 15:53 - Gündem

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