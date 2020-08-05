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05 Ağu 2020 - 16:00- Gündem G: 05 Ağu 2020 - 16:03

Roman müzisyenler projesi Kocaeli'den geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve 20 ili kapsayan “Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası” projesinin sekizinci adresi Kocaeli oldu.
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Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, İzmit Saray Müze Kasr-ı Hümayun Köşkü’nde gerçekleşen çekimlere AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ve Proje Koordinatörü Gaye Yardımcı da katıldı.

MİNİK KONSER DÜZENLENDİ

İlimizin yerel roman orkestrasından oluşan ekip, yöresel eserleri başarıyla seslendirdi. Proje kapsamında 15 kişilik ekibin verdiği konser, klip tadında yerden ve drone çekimlerle kayda alındı. Proje hakkında bilgi veren Koordinatör Gaye Yardımcı; Projenin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin koordinatörlüğünde hayata bulduğunu söyledi.

TRT’DE YAYINLANACAK

Roman müzisyenlerin bir nebze olsa da rahatlaması için projenin başlatıldığına dikkat çeken Yardımcı şöyle devam etti: “Bunun için 20 pilot il seçildi, Toplamda 400 müzisyen kendi illerinin özel parçalarını seslendirecek. Kocaeli’de sekizinci ilimiz. Bütün illerin çekimleri tamamlandıktan sonra ‘Müzik Hayattır’ sloganıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitelerinde her ilin konserini yayımlayarak halkın da beğenisine sunmuş olacağız. TRT ekranlarında da bu konserleri seyredebileceğiz” dedi.

05 Ağu 2020 - 16:00 - Gündem

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