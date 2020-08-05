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05 Ağu 2020 - 17:13- Asayiş G: 05 Ağu 2020 - 17:28

Kocaeli’de 20 dönüm ormanlık alan küle döndü

Gebze'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri tarafından söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan küle döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Gebze ilçesi Kadıllı köyü Çöklen Suyu mevki üzerinde saat 12.35 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yıllık çam ağaçlarının yer aldığı 20 dönümlük bir orman arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. 20 dönüm alanın küle döndüğü yangın alanında soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

05 Ağu 2020 - 17:13 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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