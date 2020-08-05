Kocaeli’de 20 dönüm ormanlık alan küle döndü

Yangın, Gebze ilçesi Kadıllı köyü Çöklen Suyu mevki üzerinde saat 12.35 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yıllık çam ağaçlarının yer aldığı 20 dönümlük bir orman arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. 20 dönüm alanın küle döndüğü yangın alanında soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.