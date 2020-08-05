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05 Ağu 2020 - 17:40- Gündem G: 05 Ağu 2020 - 18:27

Ali Korkmaz'a silahlı saldırı!

İzmit Yeşilova’da seyir halindeyken Rıdvan K. isimli şahıs tarafından BİLNET ve Bilgi Köprüsü Okulları'nın sahibi Ali Korkmaz’ın aracı kurşunlandı. Pompalı tüfekle bir el ateş eden şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis, Rıdvan K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı
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Geçtiğimiz yıl çocuğunu okula kayıt ettirmek için Ali Korkmaz ile görüşen ancak kayıt yaptıramayan Rıdvan K., bir süredir Korkmaz ailesini tehdit ediyordu. Çocuğunu ücretsiz kayıt ettirmeyi planlayan Çubuklu Osmaniye Köyü'nde oturan Rıdvan K., Ali Korkmaz’ın aracını görünce, seyir halindeki araca pompalı tüfekle bir el ateş etti. Olaydan yara almadan kurtulan BİLNET ve Bilgi Köprüsü Okulları'nın sahibi, AKP İzmit İlçe eski başkanı Ali Korkmaz, durumu polise bildirdi. Olay yerinden kaçan Rıdvan Koç kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İşte Ali Korkmaz'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama:

Malumunuz üzere 05.08.2020 tarihinde Rıdvan K. isimli bir kişi tarafından aracıma saldırı düzenlenmiştir.

Adı geçen şahıs ile geçtiğimiz yıl başka bir arkadaşım vasıtası ile bir ortamda bulunmuştuk. Bu tarihten sonra kendisi devamlı surette beni arayarak para istemeye başlamıştır. Bu taleplerine tarafımdan her defasında olumsuz cevap verilmesi üzerine bu kez sözlü olarak ve mesaj yolu ile hakaret ve tehdit etmeye başlamıştır. Bu tarz eylemleri nedeniyle kişinin telefonunu engelledim. Haricen öğrendiğim kadarıyla bu kez facebook üzerinden video yayınlayarak beni tehdit etmiştir. Şahsın bu eylemleri nedeniyle ben Bekirpaşa Polis Merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldum. Söz konusu şikayetimin neticesinde savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Bu karardan sonra şahıs şiddetini de artırarak beni tehdit etmeye devam etmiştir. Son olarak 05.08.2020 tarihinde seyir halinde iken bu kişi kendi aracı ile önümü keserek aracıma saldırıda bulunmuştur.

Olay yerinden kaçan şahıs emniyet güçlerimiz tarafından aynı gün içerisinde yakalanmıştır. Olay ile ilgili olarak adli birimlere ifademi vererek şikayetçi olduğumu ifade ettim.

Kamuoyuna saygıyla sunarım…

05 Ağu 2020 - 17:40 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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