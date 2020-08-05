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05 Ağu 2020 - 19:49- Gündem G: 05 Ağu 2020 - 20:04

İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi: Tartışmalara derhal son verilsin

Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi tarafından Belediye İş Hanı önünde yapılan açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara derhal son verilsin. Kadınların 7/24 ulaşabileceği, farklı dillerde hizmet, ücretsiz, sadece kadın yönelik şiddet alanında çalışan ayrı bir Alo Şiddet Hattı kurulsun” ifadelerine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi bugün İzmit’te Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya inisiyatifin yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve il yöneticileri, HDP İl Yöneticileri ve çok sayıda kadın katılım gösterdi. İnisiyatif adına açıklama yapan Elif Sinem Arıkan şu ifadelere yer verildi; “Mücadelemizin geri dönüşü yok. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Bu ülkede her gün biz kadınlar katlediliyoruz. Erkek şiddetiyle aramızdan ayrılan kadınların isimlerini ezbere sayıyoruz. Bu kadınlar eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, hayatta olabilirlerdi. Hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin etkin şekilde uygulanmasını değil, kaldırılmasını gündeme getirenler bu cinayetlerin suç ortaklarıdır. Bize, yarın bir gün bu dövizlerde bizim de ismimizin olabileceğini hissettirenler cinayetlerden sorumlulardır.

“28 BİN 360 ÇOCUK İSTİSMARI VAKASI”

İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin karalama kampanyalarına göz yumanlar, bizzat bu kampanyalara sözcülük yapar hale gelenler, kadınların, LGBTİ+’ların göçmenlerin, mültecilerin, engellilerin, yaşlıların, çocukların yani tüm savunmasız grupların haklarını pazarlık konusu haline getirenler kadın cinayetlerinin, nefret cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, göçmen, mülteci kadınlara dönük saldırıların suç ortağıdır. Birçok ilde sokaktayız! Güçlenerek sesimizi çoğaltmaya devam ediyoruz, edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi kadınların ve çocukların hayatlarını korumak için verilen bir sözdür ve bu “sözden dönmek”, her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğü, şikayet edilen en az 28 bin 360 çocuk istismarı vakasının olduğu bir ülkede kadınları ve çocukları ateşe atmaktır. İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini bir partinin yönetim kurulunda karar altına almak isteyenlere haklarımız ve hayatımız için bir araya her yöntemi kullanarak yanıt verdik. Bu kararın tartışılacağı toplantının ertelenmesini kadınların bu mücadelesi, birlikteliği ve kararlılığı sağladı.

“TOPLUMSAL CİNSİYET BAKANLIĞI KURULSUN”

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara derhal son verilsin. Kadınların 7/24 ulaşabileceği, farklı dillerde hizmet, ücretsiz, sadece kadın yönelik şiddet alanında çalışan ayrı bir Alo Şiddet Hattı kurulsun. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili bağımsız bir veri toplama yöntemi geliştirilsin ve kamuoyuna düzenli olarak bu veriler açıklansın. Cinsel şiddetle mücadele koordinasyon ve kriz merkezleri kurulsun. Dijital şiddet ve ısrarlı takip yasalarda tanımlansın ve cezası belirlensin. Her mahallede kolay ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli ve 24 saat hizmet verebilecek kreşler açılsın. Kadınların rahatça 7/24 ulaşabileceği kadın danışma merkezleri ve yeterli sayıda sığınak açılsın. Kadınların kazanılmış haklarına yönelik tüm tartışmalara bir son verilsin. Boşanma süreçlerinde kadınlara istihdam, barınma, sağlık ve eğitim olanakları sağlansın. Kadınları şiddete karşı güçlendirecek politikalar hayata geçirilsin. Kadın / Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı kurulsun. Biz kadınlar bu haklarımızın gereğinin yerine getirilmesi için yan yana durmaya, hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

05 Ağu 2020 - 19:49 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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